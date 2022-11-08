القماطي: أنا مسرور بالمشاركة في استضافة السفير التركي في غريان

أبدى رئيس ما يسمى بـ«حزب التغيير»، جمعة القماطي، سعادته بالمشاركة في استضافة السفير التركي لدى ليبيا في مدينة غريان، بحسب تعبيره.

وقال القماطي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “سررت بأن شاركت في استضافة سفير تركيا في ليبيا، كنعان يلمز، في زيارته والوفد المرافق إلى مدينة غريان”، على حد قوله.

وأضاف “زار السفير بعض معالم المدينة مثل: معاصر زيت زيتون غريان العالي الجودة ومصانع الخزف والفخار، وحوش الحفر ومنتزه أبوغيلان. والتقى مع المجلس البلدي وشخصيات وأعيان المدينة”، حسبما أوضح.