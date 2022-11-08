وزارة الاقتصاد تدشن منصة لتسجيل المتاجر الإلكترونية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 November, 2022

دشنت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية منصة “موثوق” لتسجيل المتاجر الإلكترونية بشبكة ليبيا للتجارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن مراسم تدشين منصة “موثوق ” لتسجيل المتاجر الالكترونية جرت تحت إشراف وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ورئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة امحمد درويش وذلك ضمن فعاليات ورشة عمل بعنوان “تسجيل المتاجر الالكترونية لدى شبكة ليبيا للتجارة الفوائد والمتطلبات ” بالعاصمة طرابلس بحضور المدير العام بمركز تنمية الصادرات والمدير التنفيذي بشبكة ليبيا للتجارة والمدير العام بشركة معاملات للخدمات المالية ولفيف من أصحاب المتاجر الالكترونية.

وأشاد وزير الاقتصاد والتجارة بجهود شبكة ليبيا للتجارة التابعة للوزارة في تنفيذ خطة التحول الرقمي ودعم اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن المتاجر الالكترونية تشهد انتشارا كبيرا وتطورا ملحوظ اوتتميز بسرعة تقديم الخدمات الأقل تكلفة، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم للمتاجر الالكترونية المسجلة بالمنصة وتسهيل كافة الإجراءات بالتنسيق مع جهات ذات الاختصاص.

واطلع الحاضرين على عرض مرئي يوضح آلية عمل المنصة وكيفية إدراج وتسجيل المتاجر الالكترونية، إضافة الى تصنيفها وضوابط ومعايير توثيق المتاجر الالكترونية والمتطلبات والترتيبات الإجرائية الخاصة بعمل المتاجر، كما تعرف المشاركون على مركز تدريب وتطوير القدرات في مجال التجارة التابع لشبكة ليبيا للتجارة والذي يقوم على تنظيم برامج تدريبية وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية الخاصة بتنمية الموارد البشرية في مجال التجارة.