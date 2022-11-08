الفارسي: أفريقيا تتعرض لتهديدات خطيرة جراء عدم الاستقرار في ليبيا

الوطن| رصد

رأى أستاذ العلوم السياسية، يوسف الفارسي، أن عدم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا وجمود مسارات التفاوض والانقسام المؤسسي دفع الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز تحركاته.

وقال الفارسي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن الاتحاد الأفريقي يسعى إلى تعزيز جهوده من أجل دعم التسوية السياسية السلمية، لأن ليبيا تعد حلقة وصل بين القارة وأوروبا، واستقرارها يسهم في استقرار دول الجوار مثل السودان وتشاد والنيجر.

ولفت الفارسي إلى أن أفريقيا تتعرض لتهديدات أمنية خطيرة جراء عدم الاستقرار في ليبيا، لكن مهمة تحقيق المصالحة في ليبيا صعبة وتحتاج إلى تفاوض وحل مشكلات المهجرين، لذلم الأفضل التركيز على اعتماد قاعدة دستورية من أجل إجراء الانتخابات.