مكافحة الأمراض يصدر توجيهات جديدة بشأن المسافرين والقادمين إلى ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 November, 2022

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض توجيهات جديدة بشأن مكافحة فيروس كورونا تشمل المسافرين والقادمين لليبيا عبر المنافذ.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الذين تلقوا جرعتين ولم تمر عليها 6 أشهر أو ثلاث جرعات أو أكثر من الطعم المضاد لفيروس كورونا لا يطلب منهم أي إجراء إلا في حالة الاشتباه في أحد الركاب يتم إجراء الاختبار السريع في المنفذ.

وفي حالة الأشخاص الحاصلين على جرعة أو جرعتين ومر عليها أكثر من ستة أشهر أو لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح يشترط فيهم أن يكون المسافر للبلاد حائزا على شهادة سالبة باختبار (RT-PCR) تفيد بعدم إصابته بفيروس كورونا وأن يكون الاختبار قد تم إجراؤه قبل الوصول إلى المنافذ الليبية بمدة لا تزيد عن 72 ساعة مع التعهد بالالتزام بالعزل الذاتي لمدة 10 أيام في فندق الإقامة مع إمكانية تقليل مدة الحجز إلى 5 أيام حال إجراء الاختبار السريع أو اختبار (RT-PCR) باليوم الخامس والحصول على نتيجة سلبية.

ويسمح للأطفال دون عمر 12 عام بالدخول لليبيا بغض النظر عن حالة التطعيم بشرط عدم وجود أعراض عليهم وفي حال وجود حالة اشتباه لدى أحد الأطفال القادمين لليبيا يتم إجراء الاختبار السريع في المنفذ مع ضرورة الامتثال للتدابير الوقائية والتوجيهات الخاصة بجائحة كورونا في المنافذ مثل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.