«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل الليبي، فيما يكون البحر خفيف الموج إلى هادئ.
وبينما تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، تكون مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
– السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على ساحل سرت.
– الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و10 عقد.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
– البحر خفيف الموج إلى هادئ.
– درجة حرارة سطح البحر 25 درجة.
– الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
– السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر.
– الرياح شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
– درجة حرارة سطح البحر 24 درجة.
– الرؤية جيدة.
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