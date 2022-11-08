الجنايات الدولية: خان سيقدم إحاطة حول ليبيا أمام الأمم المتحدة

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قالت محكمة الجنايات الدولية إن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، سيقدم إحاطة للأمم المتحدة من طرابلس يوم غد الأربعاء حول الوضع في ليبيا.

ويجري خان هذه الأيام زيارة إلى ليبيا للاطلاع على الأوضاع في البلاد.

وخلال زيارته التقى خان مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باثيلي، ووزيرة العدل بحكومة الوحدة، حليمة إبراهيم.

وقام خان يوم أمس الثلاثاء بزيارة إلى مدينة ترهونة حيث اطلع على “المقابر الجماعية” وتحدث مع فرق الطب الشرعي التي تقوم بأعمال التنقيب عن الرفات.

وقالت محكمة الجنايات، إن خان شدد على التزام المحكمة بدعم أنشطة الطب الشرعي التي تقوم بها السلطات الليبية، بما يتماشى مع نظام روما الأساسي.