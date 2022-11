الجنايات الدولية: خان سيقدم إحاطة حول ليبيا أمام الأمم المتحدة

العنوان

قالت محكمة الجنايات الدولية إن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، سيقدم إحاطة للأمم المتحدة من طرابلس يوم غد الأربعاء حول الوضع في ليبيا.

#ICC Prosecutor #KarimAAKhanKC briefs the #UNSC on the situation in #Libya, live from Tripoli, Libya. Tune-in on 09 Nov. 2022 @ 10.00 NY Time / 17.00 Tripoli Time @UNWebTV https://t.co/bpUSUWXJx5 pic.twitter.com/ksTzJNijQh

— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 7, 2022