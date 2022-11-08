الأرصاد: طقس مستقر على معظم مناطق ليبيا واحتمالية سقوط أمطار على السواحل

توقعت إدارة التنبؤات الجوية بالمــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة استقرار في الطقس على معظم مناطق ليبيا، بينما تبقى السحب تتكاثر على الشمال الشرقي مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجبل الاخضر.

وبحسب تقرير المركز عن الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الثلاثاء، وخلال اليومين القادمين، تتراوح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم مابين (22-27)مْ على معظم مناطق ليبيا، ولاتتجاوز (19)مْ على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال ظهور ضباب هذه الليلة والصباح الباكر ليوم الغد على مرتفعات الجبل الأخضر.

وأشار المركز إلى احتمالية تكاثر السحب مجدداً خلال الأسبوع المقبل على شمال ليبيا قد يصحبها امطار متفرقة، وسنوافيكم بالتفاصيل خلال النشرات القادمة.