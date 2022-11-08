الشركسي: عماد الطرابلسي يتحصل على مناصبه عبر الابتزاز

أكد أحمد الشركسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، أن عماد الطرابلسي شخصية تتحصل على مناصبها عبر الابتزاز.

وقال الشركسي في تصريحات صحفية: “الطرابلسي فعل الأمر ذاته مع السراج سابقاً، فهو لا يحمل أي مؤهل علمي ولا خبرة لهذا المنصب”.

وأضاف “الدبيبة الذي سحبت من حكومته الثقة لم يعد حاكما بل محكوما، وحكومة الدبيبة أصبحت مرتهنة لقوى الأمر الواقع التي تسمى القوى الفاعلة”.

وتابع “القوى الفاعلة لم تفتعل شيئا سوى تدمير البلد ومستقبله، لا تأثير لعماد الطرابلسي في الغرب الليبي وتأثيره لا يتعدى طرابلس نفسها”.

وكان رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، قد كلّف وكيل وزارة الداخلية بحكومته، عماد الطرابلسي، بمهام وزارة الداخلية.

وقال الدبيبة في خطاب القرار الذي وجهه للطرابلسي: “بموجب كتابنا هذا تكلفون بتسيير مهام وزارة الداخلية مؤقتا وذلك اعتبار من يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر وإلى حين إشعار آخر”.