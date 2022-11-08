مدعي الجنائية الدولية يزور المقابر الجماعية في ترهونة

زار المُدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عدد من المقابر الجماعية في ترهونة، ضمن زيارته الرسمية إلى ليبيا.

تحدث المُدعي العام مع فرق الطب الشرعي، التي تقوم بأعمال التنقيب عن جميع الرفات، واستمع إلى شروحات بشأن التعرف على أكثر من 50 جثة في عدد من المقابر الجماعية.

وزار كريم خان أيضًا، مُجمع سابق لوزارة الزراعة في ترهونة، تم استخدامه عام 2019م، كسجن سري من قبل الجماعات التي كانت تسيطر آنذاك على المنطقة.

وشدد المُدعي العام على التزام مكتب النائب العام، بدعم أنشطة الطب الشرعي، بشأن أعمال التنقيب عن رفات الضحايا.