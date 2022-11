الدبيبة يتابع خطة رئاسة الأركان للتدريب ورفع الكفاءة

ليبيا – تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة يتابع خلال لقائه رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد اليوم الاثنين، خطة عمل رئاسة الأركان المتضمنة برامج التدريب ورفع الكفاءة القتالية لبعض الوحدات العسكرية.

الدبيبة اطلع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة على رؤية رئاسة الأركان لإعادة تنظيم وهيكلة عدد من الوحدات العسكرية.

ووقف على احتياجات الوحدات العسكرية، ومديونيات شركات التموين.

