شكشك: الانقسام السياسي أنتج مناخًا وبيئة حاضنة للفساد

قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إن الحكومات الليبية تعمل من دون ميزانية منذ عام 2015م، وهذا أحد أسباب انتشار الفساد، مؤكداً أن الفساد أصبح ظاهرة منتشرة، والبدء في الإصلاح بات ضرورة قصوى وواجب وطني.

وذكر شكشك في تصريحات صحفية، أن الانقسام السياسي أنتج مناخًا وبيئة حاضنة للفساد، وتأجيل محاربته قد يؤدي لنتائج لا يمكن استدراكها.

وأشار شكشك إلى أن إيرادات الدولة خلال السنوات العشر الماضية بلغ 420 مليار دينار، مؤكداً أن الدولة بحاجة لتغيير الموارد البشرية فيها وضخ دماء جديدة لمؤسسات الدولة.

وذكر سكشك أنه تم اتخاذ قرارات قوية خلال فترة الانقسام، وأهمها تجميد حسابات الدولة، وإحالتها لحساب الإيراد العام لمنع هدرها، مشيراً إلى أن ديوان المحاسبة لا يملك سلطة التحقيق، فهي من اختصاص النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية، أما المساءلة فمن اختصاص الجهة التشريعية.

وأكد شكشك أن إنفاق ما تنتجه الدولة من موارد خطأ فادح، بل يجب العمل على مشاريع أكثر استدامة، وتنويع مصادر الدخل حفاظا على حقوق الأجيال القادمة، مشيرا إلى ان القانون المالي للدولة قديم وغير ملائم للمرحلة، ولابد من تحديث التشريعات المتعلقة بإدارة المال العام.

ولفت شكشك إلى أن تقرير الديوان له أثر إيجابي والكثير من المؤسسات تطلب النصيحة منّا لعدم تكرار المخالفات، مشيراً إلى عدم وجود نظام حوكمة في مؤسسات الدولة خاصة في الشركات العامة سبب رئيسي في انتشار الفساد.