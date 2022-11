سميو: الوضع الوبائي مستقر هذه الفترة ومن المرجح توريد شحنة من اللقاح الأمريكي

ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط اسميو، إن أغلب التطعيمات الروتينية وصلت مخازن الإمداد الطبي، وأنهم ينتظرون توفير بعض الأنواع الأخرى منها “البي سي جي” لحديثي الولادة والطعم الثلاثي الفيروسي والرباعي الخاص بطلبة المدارس والانفلونزا الموسمية.

اسميو أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إلى أنهم سيشرعون في توزيع الشحنات التي وصلتهم هذا الأسبوع على الفروع الأربعة والمرافق الصحية.

وأوضح أن المصرف المركزي وافق على توريد التطعيمات الروتينية، لكنه أجل لقاح الانفلونزا الموسمية لنهاية العام، معبراً عن أملهم في الإسراع بتوريدها لأن موسمها هو أكتوبر ونوفمبر الحالي.

وبخصوص التطعيمات ضد فيروس كورونا، أكد توفر لقاح السينوفارم الصيني، مرجحاً توريد شحنة من اللقاح الأمريكي جونسون اند جونسون، وأن الوضع الوبائي مستقر هذه الفترة.

وكشف أنهم بانتظار موافقة وزارة الصحة لسداد مستحقات العناصر الطبية القائمة على التطعيم أسوة بزملائهم في مراكز العزل والفلترة والرصد حسب قرار نائب رئيس المجلس الرئاسي وزير الصحة المكلف.

