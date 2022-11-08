المنفي: ليبيا من أكثر الدول المتضررة من ارتفاع منسوب مياه البحر

الوطن| رصد

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن ليبيا تواجه موجه جفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

جاء ذلك خلال كلمة له خلال القمة العالمية للمناخ المنعقدة في شرم الشيخ، أوضح خلالها أنها من أكثر الدول حساسية للتغيرات المناخية، حيث بدأ شُحُّ مياه الأمطار، وتراجعُ الموارد المائية في السنوات الأخيرة، ما ينذر بموجات جفاف حادة، تزداد وتيرتها مع الوقت.

وأوضح أن ليبيا تعد من أكثر الدول المهددة من ارتفاع منسوب البحار، حيث تمتلك أطول ساحل لبلد إفريقي على حوض البحر الأبيض المتوسط، والذي يمتد بـأكثر من 1770 كلم، ويمثل هذا الشريط الساحلي موطنا لأكثر من 95% من السكان.

وأردف المنفي بالقول، إنه وعلى الرغم من حالة الانتقال السياسي التي تمر بها البلاد، فإننا لم نقف مكتوفي الأيدي، فقد بدأنا بتفعيل عمل اللجنة الوطنية للتغير المناخي، ورفعنا مستويات الوعي بضرورة الانخراط مع المجتمع الدولي في دعم كافة الجهود الرامية إلى وقف تداعيات التغير المناخي، والتخفيف من آثاره السلبية اجتماعياً واقتصادياً.

وأعرب المنفي عن طموح ليبيا لاستعادة دورها الفاعل في محيطها الإقليمي والدولي، ملتزمة بتعهداتها، ماضية قدماً في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، التي تضمن الحياة الكريمة للأجيال القادمة، وتحافظ على البيئة ومواردها الناضبة.