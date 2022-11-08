الأناضول: حفتر قلق من إمكانية اتفاق عقيلة صالح والمشري على استبعاده من المشهد السياسي

نشرت وكالة الأناضول التركية، تقرير قالت فيه إن المشير خليفة حفتر قلق من إمكانية اتفاق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على استبعاده من المشهد السياسي عبر قاعدة دستورية لا تمنح له فرصة للترشح للرئاسة.

وأكد التقرير التركي أن حفتر سيمارس نفوذه على مجلس النواب لتعطيل أي انتخابات لا يكون مُشاركًا فيها، وذكر أن إقرار منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، يُعني أنه لن يكون بإمكان حفتر الترشح للرئاسة إلا إذا تنازل عن جنسيته الأمريكية، وهو ما يرفضه بشدة.

وأشار التقرير إلى أن انتهاء مجلس الدولة، من التصويت على مواد القاعدة الدستورية، لا يعني بالضرورة إقرارها رسميًا، لافتا إلى أن مسار القاعدة الدستورية لا بد أن يمر أولاً عبر مجلس النواب، ثم يُقرها مجلس الدولة، والعقبة تكمن في الاتفاق على شروط الترشح للرئاسة وبالأخص بالنسبة لمزدوجي الجنسية والعسكريين.