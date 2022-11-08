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المجلس الرئاسي: المنفي بحث مع رئيسة الحكومة التونسية تطوير العلاقات

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، رئيسة الحكومة التونسية “نجلاء بودن”، على هامش مشاركتهما في القمة العالمية للمناخ (COP -27 ) المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية .

وأوضح حساب المجلس الرئاسي على فيسبوك، أنه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها، والتأكيد على أهمية توطيد التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الجارين في كافة المجالات”.

ومن جانبها أثنت رئيسة الحكومة التونسية على مواقف رئيس المجلس الرئاسي اتجاه دولة تونس، مثمنةً الجهود الواضحة التي يبذلها للدفع نحو حل سلمي للأزمة الليبية.

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صحيفة الساعة 24

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