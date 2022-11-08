وزير النفط يبحث مساهمة الشركات الألمانية في تحقيق مستهدفات القطاع

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 November, 2022

بحث وزير النفط والغاز محمد عون مع السفير الألماني لدى دولة ليبيا مِخائيل أونماخت مجالات التعاون ومساهمة الشركات الألمانية في تحقيق مستهدفات قطاع النفط والغاز.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بحث تحقيق رؤية وزارة النفط والغاز بتطوير العنصر البشري وعمليات الإنتاج والتحول للطاقة النظيفة.

وقدم وزير النفط والغاز نبذة عن آليات التعاون المشترك بين البلدين فى إطار القوانين النافذة فى الدولة الليبية وبخاصة في قطاع النفط والغاز .

وشارك في اللقاء مستشار وزير النفط والغاز أحمد محمد الغابر ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية عادل فرج جبريل.