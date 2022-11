مساعٍ لتحويل عيادة مجمع الحراسة في بلدية الزاوية لمستشفى قروي

ليبيا – تدارس رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة المكلف فيها مع ممثلين عن بلدية الزاوية عددا من الملفات الصحية المتعثرة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى مناقشة الجانبين المشاريع المتوقفة المرتبطة بمجالات غسيل الكلى ووواقع حال عيادة مجمع أبو عيسى وعدد من المرافق الطبية المحتاجة لاستئناف العمل بها، مع إمكانية تحويل عيادة مجمع الحراسة لمستشفى قروي.

وأضاف البيان: إن ممثلي بلدية الزواية قدموا لأبو جناح طلبًا للموافقة على إنشاء مركز للسكر والغدد الصماء بالمدينة.

