شكشك: الفساد ظاهرة منتشرة والإصلاح ضرورة قصوى

الوطن|رصد

قال رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إن الانقسام السياسي وفر بيئة مناسفة لنمو الفساد، مضيفا أن التأجيل في محاربته قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن استدراكها.

وأكد شكشك، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الفساد أصبح ظاهرة منتشرة وأن البدء في الإصلاح ضرورة قصوى وواجب وطني.

ولفت شكشك إلى أن ديوان المحاسبة اتخذ قرارات قوية فترة الانقسام، أهمها تجميد حسابات الدولة وإحالتها لحساب الإيراد العام لمنع هدرها.

لكن شكشك نوه إلى أن الديوان لا يملك سلطة التحقيق، وهي من اختصاص النيابة العامة والرقابة الإدارية، والمساءلة اختصاص السلطة التشريعية، كما أن الحكومات تعمل بدون ميزانية منذ سنة 2015، وهو من أسباب انتشار الفساد.

وكشف أن حجم إيرادات الدولة خلال العشر سنوات السابقة بلغ 420 مليار دينار، مؤكدا أنه من الخطأ إنفاق ما تجنيه الدولة من موارد، ويجب العمل على مشاريع الاستدامة وتنويع مصادر الدخل حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.