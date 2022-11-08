أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة اعتمدت عدة خطوات لدعم الإدارة المحلية بتفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية.

وأشار الدبيبة، في كلمة في أعمال منتدى شركاء التنمية المنعقد تحت شعار “الحكم المحلي وتنمية البلديات” إلى أن الحكومة نقلت اختصاصات 12 قطاعا من الوزارات إلى البلديات.

وأضاف، بحسب مكتبه، أن الحكومة أصدرت قرارا يمنح البلدية جباية الإيرادات المحلية، وتفعيل ملف الإصحاح البيئي والحرس البلدي.

وانعقدت أعمال منتدى شركاء التنمية المنعقد تحت شعار “الحكم المحلي وتنمية البلديات”، اليوم في طرابلس، بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك الدولي، ومشاركة وزراء الخارجية والمالية والحكم المحلي.

وشارك في المنتدى المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، والسفراء المعتمدين، ومدير إدارة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، وممثلي المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، إلى جانب المؤسسات الليبية ذات العلاقة.

وقدّمت وزارة الحكم المحلي خلال المنتدى عرضًا ضوئيًّا يوضح الخطوات التي اتخذتها الحكومة والتحديات التي تواجه التنمية المحلية.

وأكد ممثلو المنظمات الدولية وعدد من السفراء في كلماتهم المختلفة، ضرورة زيادة التعاون بين وزارتي المالية والحكم المحلي من أجل دعم إجراءات الحكومة لتفعيل الإدارة المحلية. وأعربوا عن تقديرهم للخطوات الإيجابية للحكومة لتفعيل مشروع اللامركزية من خلال حزمة الإجراءات والقرارات المنفذة في هذا الملف.