رئيس وزراء اليونان: نريد فتح الحوار في ليبيا كلها لنتمكن من ترسيم المناطق البحرية

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنه لا يعترف بمذكرة ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، غير القانونية، إلا جزء من الحكومة في ليبيا، مشيرا إلى أن المذكرة واجهت تنديدا واسعا في كل المحافل الدولية.

وقال ميتسوتاكيس، وفقا لما أعلنت رئاسة الوزراء اليونانية: “نريد أن نفتح أبواب الحوار والتعاون في ليبيا كلها حتى نتمكن أخيرا من ترسيم المناطق البحرية مع ليبيا، فاليونان وليبيا لديهما سواحل متقابلة”.

وأضاف “يمكننا استكشاف إمكانية الاستغلال المشترك للنفط والغاز الموجود في المنطقة الواقعة بين البلدين، وهذا الاتفاق لاستغلال المنطقة المشتركة يحتاج مسبقا إلى توقيع اتفاق نهائي لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا”.

وتابع “المسوحات الزلزالية لاستكشاف رواسب الغاز الطبيعي ستبدأ على الفور، وستبدأ شركة «إكسون موبيل» في الأيام القليلة المقبلة، التنقيب عن الغاز في قطعتين تقعان جنوب غرب بيلوبونيز وكريت”.