مصرف الجمهورية: يمكن سحب النقود من الصراف الآلي بسقف 600 دينار يوميا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 November, 2022

أعلن مصرف الجمهروية أنه يمكن للمواطنين سحب النقود من خلال الصرافات الآلية الموجودة وذلك بسقف 600 دينار يوميًا و 1200 دينار أسبوعياً و 3000 شهريا .

وبين مصرف الجمهورية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن ماكينات السحب موجودة في مختلف فروع المصرف والتي تشمل فرع العجيلات، فرع صبراته، فرع صرمان، فرع المختار الصيرفة، فرع مرسى البريقة، فرع مصراته الميدان، فرع سرت، فرع ميناء الخمس، فرع وداي كعام، فرع المرقب، فرع احمد الشريف، فرع بوهادي، فرع ودان، فرع جادو، فرع تندميرا، فرع كاباو، فرع بدر، فرع الشويرف، فرع وازن، سوق الجمعة، فرع تاجوراء الوسط، فرع حي الأندلس، فرع الشاحنات، فرع فشلوم، فرع جنوب طرابلس، فرع جنزور الشرقي، فرع الميدان، فرع سوق الثلاثاء، فرع الرشيد، فرع القادسية، فرع الصريم، فرع مليته، فرع برج طرابلس، فرع المقريف، فرع برقن، فرع اوباري، فرع القرضابية .

وأكد مصرف الجمهورية أن أجهزة الصراف الآلي تمكن العملاء من السحب النقدي والاستفسار عن الرصيد كما تمكنهم من استخراج كشف حساب مختصر.