ليبيا – بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مع النخب الاجتماعية والإدارية لبلدية غدامس سبل النهوض بواقع السكان في كافة المجالات الخدمية.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى تدارس رئيس حكومة تصريف الأعمال مع النخب المتواجدة إلى جانب مسؤوليين تنفيذيين إلى أهم الصعوبات التي تواجه بلدية غدامس، لا سيما في مجالي المياه والصرف الصحي.

وبحسب البيان، وجه الدبيبة وزارات حكومته والأجهزة التنفيذية فيها، بتحديد خطة عمل لتفعيل العمل في مطار غدامس واستكمال المستشفى العام وعدد من الآبار والمرافق الخدمية وفتح المعبر الدبداب غدامس الحدودي والتنسيق بين وزارتي الخارجية والمواصلات لاستكمال الإجراءات مع الجانب الجزائري.

Shares

The post خلال اجتماعه بأعضاء بلدية غدامس.. الدبيبة يوجه بإعادة افتتاح معبر الدبداب الحدودي بالتنسيق مع الجزائر first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية