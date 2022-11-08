انتشال جثث مهاجرين بنغلاديش ماتوا غرقا من شاطئ كركورة- قمينس

أخبار ليبيا 24

أعلن، مدير جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي، قيس الفاخري، انتشال ثلاثة جثث تعود لمهاجرين غير شرعيين من شواطئ قمينس غرب بنغازي.

وقال الفاخري، لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، إن فريق انتشال الجثث بغرفة الطوارئ بالهلال الأحمر بنغازي شعبة قمينس، تلقوا بلاغاً حول الجثث وتم انتشال الجثث بالتعاون مع مستشفى قمينس العام ومركز شرطة قمينس.

وأوضح الفاخري، أن الجثث تعود لمهاجرين غير شرعيين من الجنسية البنغلاديشية، وتم العثور عليها على شاطئ كركورة – قمينس.

وقال، تم انتشال الجثث وتسليمها إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.