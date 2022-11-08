بمشاركة عماد الطرابلسي.. لجنة الدبيبة لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة الدبيبة لحقوق الإنسان، اجتماعها الأول بمشاركة عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف مؤخرا من الدبيبة.

وقال بيان صادر عن وزارة العدل: “عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس حكومة الوحدة رقم (533) لسنة 2022 بشأن إنشاء آلية وطنية لتنسيق كتابة التقارير الحكومية في مجال حقوق الإنسان تتبع وزارة العدل، تحت مسمى (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان)، اجتماعها الأول بمقر وزارة العدل”.

وأضاف البيان “ترأس الاجتماع وزيرة العدل بحضور عدد من أعضاء اللجنة وزراء الداخلية والمالية والتخطيط والتربية والتعليم والعمل والتأهيل، وتم خلاله عرض تقرير مرئي من قبل إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل بما تم من أعمال ونسب أنجازها وعرض كامل عن آلية عمل اللجنة”.

وتابع “ناقشت اللجنة الآلية والخطوات التي ستتبعها خلال عملها في المستقبل، إلى جانب تفعيل دورها في مجال حقوق الإنسان، حيث اتخذت عدة قرارات، منها إنشاء الأمانة الإدارية باللجنة، وموقع إلكتروني خاصة بها، إلى جانب تدريب الكوادر، وخلص الاجتماع إلى تحديد موعد قادم للجنة لاستعراض ما يستجد من أعمال”.