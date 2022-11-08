الشرق الأوسط: صالح والمشري يستعدان لإجراء محادثات بوساطة تركية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 November, 2022

يستعد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري لإجراء محادثات بوساطة تركية في محاولة لحسم الخلافات العالقة بينهما حول القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وقالت مصادر برلمانية في تصريح صحافي، إن صالح الذي يستعد لزيارة تركيا مجدداً للقاء المشري، قد أجرى محادثات في القاهرة، التي يزورها منذ بضعة أيام

وكان صالح أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أنه اتفق مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع القادمة وقبل نهاية ديسمبر القادم، وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على العمل على توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا في أقرب الأوقات.

وكشف عن اتفاق بشأن استئناف الحوار من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق خارطة طريق وتشريعات بالتوافق بين المجلسين.

من جهته، أشار المشري، إلى أن انقسام المؤسسات الليبية يعمق الأزمة في البلاد مؤكدا أنه اتفق مع رئيس مجلس النواب على اثنين من سبعة مناصب سيادية، على أن يتم عقد حوار في الفترة القادمة بالمغرب لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.