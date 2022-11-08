انعقاد أعمال منتدى شركاء التنمية في طرابلس

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انعقدت اليوم الثلاثاء أعمال منتدى شركاء التنمية في طرابلس تحت شعار “الحكم المحلي وتنمية البلديات”.

وقال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة اعتمدت دعم الإدارة المحلية بتفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ونقلت نقلت اختصاصات 12 قطاعا من الوزارات إلى البلديات.

وأضاف، أن الحكومة منحت البلديات جباية الإيرادات المحلية، وتفعيل ملف الإصحاح البيئي والحرس البلدي.

وانعقد المنتدى بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك الدولي، ومشاركة وزراء الخارجية والمالية والحكم المحلي، بمشاركة المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، والسفراء المعتمدين، ومدير إدارة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، وممثلي المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، إلى جانب المؤسسات الليبية ذات العلاقة.

وقدمت وزارة الحكم المحلي خلال المنتدى عرضا ضوئيا يوضح الخطوات التي اتخذتها الحكومة والتحديات التي تواجه التنمية المحلية.

من جانبهم أكد ممثلي المنظمات الدولية والسفراء في كلماتهم، ضرورة زيادة التعاون بين وزارتي المالية والحكم المحلي من أجل دعم إجراءات الحكومة لتفعيل الإدارة المحلية.