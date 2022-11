قنيدي: عقيلة صالح يسوق نفسه بغية حصوله على منصب بمجلس رئاسي جديد

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سالم قنيدي إن عدم مناقشة القاعدة الدستورية بجلسة أمس الإثنين، كان أمرًا متوقعًا.

قنيدي بيّن في تصريح لقناة “فبراير” أن رئيس المجلس عقيلة صالح يتعمد عقد جلسات دون جداول أعمال واضحة، لتنفيذ رغباته ورفض ما يعارضها، حسب وصفه.

وأكد أن عقيلة صالح، يحاول المماطلة في حسم القاعدة الدستورية، في محاولة منه للبقاء في المشهد أو الرحيل وفق ما يمليه من شروط، بحسب قوله.

وأشار إلى أن رئيس المجلس بدأ يسوق نفسه مؤخرًا، بغية حصوله على منصب بمجلس رئاسي جديد، وفق تعبيره.

