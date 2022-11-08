الدبيبة يؤكد على القرارات والخطوات التي اعتمدتها حكومته لدعم الإدارة المحلية 

طرابلس 08 نوفمبر 2022 (وال) – أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على القرارات والخطوات التي اعتمدتها حكومته، لدعم الإدارة المحلية بتفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ونقل اختصاصات (12) قطاعا من الوزارات إلى البلديات، ومنها إصدار قرار جباية البلديات للإيرادات المحلية، وتفعيل ملف الإصحاح البيئي والحرس البلدي.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الثلاثاء بمدينة طرابلس، في أعمال منتدى شركاء التنمية المنعقد تحت شعار “الحكم المحلي وتنمية البلديات”، بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك الدولي، وبحضور وزراء الخارجية والمالية والحكم المحلي، والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا، والسفراء المعتمدين، ومدير إدارة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، وممثلي المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، إلى جانب المؤسسات الليبية ذات العلاقة.

وقدمت وزارة الحكم المحلي خلال المنتدى عرضًا ضوئيًّا، يوضح الخطوات التي اتخذتها الحكومة والتحديات التي تواجه التنمية المحلية.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فقد شدد ممثلو المنظمات الدولية وعدد من السفراء في كلماتهم المختلفة، على ضرورة زيادة التعاون بين وزارتي المالية والحكم المحلي، من أجل دعم إجراءات حكومة الوحدة الوطنية لتفعيل الإدارة المحلية، مُعربين عن تقديرهم للخطوات الإيجابية لتفعيل مشروع اللامركزية من خلال حزمة الإجراءات والقرارات المنفذة في هذا الملف. (وال _ طرابلس)

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