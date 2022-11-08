“على رأسها قانون التأمين الصحي”.. مجلس النواب يقر عدد من القوانين

الوطن|رصد

علّق مجلس النواب التي انطلقت اليوم بمقر المجلس في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول فوزي النويري إلى الأسبوع القادم.

وأضاف النويري أن الجلسة ستستكمل مناقشة عدد من القوانين المدرجة بجدول أعمال المجلس، مؤكدًا أن البرلمان سيصوت على قانون المرتبات الموحد في الجلسة القادمة.

وكان قد صوت مجلس النواب خلال الجلسة على تشكيل لجنة لاستدعاء نائب محافظ مصرف ⁧‫ليبيا‬⁩ المركزي، علي الحبري، بشأن أعمال لجنة استقرار مدينتي ⁧‫درنة‬⁩ وبنغازي‬⁩، كما أقر قانون التأمين الصحي بالاجماع.