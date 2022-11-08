المشري يبحث مع سفير ألمانيا ملف تغيير المناصب السيادية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 November, 2022

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الثلاثاء، مع السفيرَ الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت” ملف تغيير المناصب السيادية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس بحث جهود المجلس الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا عبر إنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية كما جرى بحث ملف تغيير المناصب السيادية، وآلية اختيار سلطة تنفيذية قادرة على إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.