المنفي: ليبيا من أكثر الدول حساسية للتغيرات المناخية والجفاف يهددها

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قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، إن ليبيا تعد من أكثر الدول حساسية للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن بدء شح مياه الأمطار، وتراجع الموارد المائية في السنوات الأخيرة ينذر بموجات جفاف حادة.

ولفت المنفي، في كلمة في قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها مصر، إلى أن ازدياد شح المياه مع الوقت، وتبخر المسطحات المائية الناتجة عن الأمطار الموسمية بوتيرة غير مسبوقة، بفعل ارتفاع درجات الحرارة، وزحف الرمال والتصحر، وانحسار الغطاء النباتي، يؤثر على النشاط الرعوي وإنتاج الغذاء كما وكيفا.

وأضاف المنفي، أن “ليبيا هي من أكبر الدول المهددة من ارتفاع منسوب البحار، حيث تمتلك أطول ساحل لبلد إفريقي على حوض البحر الأبيض المتوسط، والذي يمتد بأكثر من 1770 كلم، ويمثل هذا الشريط الساحلي موطنا لأكثر من 95 في المئة من السكان”.