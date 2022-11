ليبيا – قال نقيب خبازي بنغازي محمود العريبي إنه لا توجد أزمة دقيق في المنطقة الشرقية، وما يحدث هو نقص في المعروضات من قبل أصحاب المطاحن والمصانع نظرًا لتحكمهم في السوق.

العريبي أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه تواصل مع نقيب الخبازين بطبرق وأفاده بأن المدينة تشهد نقصًا حادًا في دقيق المخابز، وأن القنطار وصل إلى 320 دينارًا من الأنواع الرديئة.

ولفت إلى أنه لا توجد حماية لنقابة الخبازين أو تسعيرة تقيد بها أصحاب المصانع والمطاحن، لكنهم ملتزمون بالتسعيرة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد.

ونوّه إلى أن بعض التجار يلجأ لسحب السلع وإخفائها ومن ثم بيعها بالسعر المناسب له دون أي حسيب أو رقيب، ويبيع حسب مزاجه.

Shares

The post نقيب خبازي بنغازي: لا توجد أزمة دقيق في المنطقة الشرقية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية