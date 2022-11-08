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حبارات ينتقد عدم تدخل الحكومة في سعر العملة

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد
انتقد الباحث الليبي، نور الدين حبارات، عدم تدخل الحكومة في ليبيا بالقرارات المتمثلة في تخفيض سعر العملة، مستدلًّا بالتجربة العراقية التي تلعب الحكومة فيها دورًا محوريًّا في إدارة هذا الملف.
وتابع: “وحيث إن العراق شأنه شأن ليبيا يعتمد بشكل كبير جدا على النفط في تمويل ميزانيه و في دعم إحتياطياته من العملات الأجنبية فإنه قرر تخفيض قيمة الدينار لتغطية العجز المحتمل في ميزانيته العامة و لكن هذا القرار تم بالتنسيق المسبق بين المركزي و الحكومة العراقية بل الحكومة كان لها الدور الأكبر في إتخاذ القرار المذكور أعلاه”.
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العملة سعر الصرف ليبيا نور الدين حبارات

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الوطن الليبية

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