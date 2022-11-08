حبارات ينتقد عدم تدخل الحكومة في سعر العملة

وقال حبارات، في منشور على فيسبوك: “البنك المركزي العراقي و كما هو معروف أقر في ديسمبر 2020 م تخفيض لسعر الدينار من 1190 إلى 1460 دينار لكل دولار و ذلك ننيجة للإنخفاض الكبير الذي طراء على أسعار النفط في الاسواق العالمية أنذاك بسبب تداعيات كورونا و إنزلاق الإقتصاد العالمي في دائرة الركود”.