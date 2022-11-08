حبارات ينتقد عدم تدخل الحكومة في سعر العملة

الوطن / رصد
انتقد الباحث الليبي، نور الدين حبارات، عدم تدخل الحكومة في ليبيا بالقرارات المتمثلة في تخفيض سعر العملة، مستدلًّا بالتجربة العراقية التي تلعب الحكومة فيها دورًا محوريًّا في إدارة هذا الملف.
وقال حبارات، في منشور على فيسبوك: “البنك المركزي العراقي و كما هو معروف أقر في ديسمبر 2020 م تخفيض لسعر الدينار من 1190 إلى 1460 دينار لكل دولار و ذلك ننيجة للإنخفاض الكبير الذي طراء على أسعار النفط في الاسواق العالمية أنذاك بسبب تداعيات كورونا و إنزلاق الإقتصاد العالمي في دائرة الركود”.
وتابع: “وحيث إن العراق شأنه شأن ليبيا يعتمد بشكل كبير جدا على النفط في تمويل ميزانيه و في دعم إحتياطياته من العملات الأجنبية فإنه قرر تخفيض قيمة الدينار لتغطية العجز المحتمل في ميزانيته العامة و لكن هذا القرار تم بالتنسيق المسبق بين المركزي و الحكومة العراقية بل الحكومة كان لها الدور الأكبر في إتخاذ القرار المذكور أعلاه”.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك