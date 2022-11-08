الدبيبة في منتدى شركاء التنمية: قمنا بتفعيل ملف الحرس البلدي

شارك رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، في أعمال منتدى شركاء التنمية المنعقد تحت شعار “الحكم المحلي وتنمية البلديات”.

وأكّد الدبيبة في كلمته، على الخطوات التي اعتمدتها حكومته لدعم الإدارة المحلية بتفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية ونقل اختصاصات 12 قطاعا من الوزارات إلى البلديات، وإصدار قرار جباية البلديات للإيرادات المحلية، وتفعيل ملف الإصحاح البيئي والحرس البلدي.

ومن جانبها قدّمت وزارة الحكم المحلي خلال المنتدى عرضًا ضوئيّا يوضح الخطوات التي اتخذتها حكومة الدبيبة والتحديات التي تواجه التنمية المحلية.

وأكّد ممثلو المنظمات الدولية وعدد من السفراء في كلماتهم المختلفة، ضرورة زيادة التعاون بين وزارتي المالية والحكم المحلي من أجل دعم إجراءات الحكومة لتفعيل الإدارة المحلية، مُعربين عن تقديرهم للخطوات الإيجابية للحكومة لتفعيل مشروع اللامركزية من خلال حزمة الإجراءات والقرارات المنفذة في هذا الملف.