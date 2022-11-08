وزارة التخطيط تطالب المراقبين الماليين بالتقيد بالمخصصات الموجهة إليهم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 November, 2022

طالبت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة المركزية بالتقيد التام بالمخصصات المالية الموجهة إليهم من الوزارة وعدم ترتيب أي التزام مالي دون تفويض مالي ومخصصات مالية بالخصوص.

جاء ذلك في خطاب موجه من مدير الإدارة العامة للمراقبين الماليين بوزارة التخطيط عادل نوح البدري إلى المراقبين الماليين العامين بالوزارات والمراقبين بالهيئات والمؤسسات والأجهزة المركزية

ودعا البدري في خطابه المراقبين الماليين إلى ضرورة الالتزام والتقيد بالمخصصات المالية الصادرة إليهم وللجهات التابعة لهم وأوجه الصرف المخصصة لها وعدم ترتيب أي التزامأو ارتباط بدون تفويض مالي ومخصصات مالية بالخصوص.