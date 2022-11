العميد أبو رقيقة: من أسباب الازدحام في طرابلس توافد ما يقرب المليون مركبة يوميًا للمدينة

ليبيا – قال رئيس قسم جمع الاستدلالات بمكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس العميد علي أبو رقيقة إن الازدحام في طرابلس يعود لعدة أسباب، منها وجود كل الجهات العامة والخدمية داخلها، ومنها المصارف.

أبو رقيقة أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه يتوافد إلى العاصمة ما يقرب المليون مركبة يوميًا، إضافة إلى تهالك البنية التحتية لبعض الطرق.

وبيّن أن طرابلس تشهد إنشاء طرق حديثة، منها الطريق الدائري الثالث الذي سيعمل على التقليل من الازدحام المروري.

ونوّه إلى أنه على الجهات العامة والخدمية التنسيق مع مكتب شؤون المرور عند القيام بأي أعمال تخص الطريق كإغلاقه أو تغيير مساراته.

