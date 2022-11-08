الاتحاد الإفريقي: لابد من رفع الصوت ضد التدخلات الأجنبية في ليبيا

أكد جان كلود رئيس وفد الاتحاد الإفريقي وزير خارجية الكونغو، أن ليبيا بلد إفريقي مهم جداً، وحان الوقت إلى أن يخطو خطوات حاسمة في اتجاه حلحلة أزمته، وأنه لا مناص من أن يرفع الاتحاد الإفريقي صوته ضد كل التدخلات الأجنبية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع رئيس وفد الاتحاد الإفريقي والوفد المرافق له، بحضور نائب رئيس الحكومة المكلفة من المجلس علي القطراني، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.

ووصف جان كلود لقائه برئيس مجلس النواب الليبي بالمثمر، مشيرًا إلى أنه تم الاستماع إلى العديد من الأفكار القيمة.

بدوره أكد وزير خارجية الكونغو على أن دعم عقيلة صالح للمصالحة الوطنية ولمسار الاتحاد الأفريقي في ليبيا أمر بالغ الأهمية، واصفاً لقائه به بالمثمر جداً.