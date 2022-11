لجنة متابعة المخابز: وصلت هذا الأسبوع كميات كبيرة من مادة القمح محملة على بواخر لميناء طرابلس

ليبيا – أكد مصدر من اللجنة العليا لمتابعة المخابز أن المدة الماضية نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا والاعتداء على بواخر القمح؛ سبب ارتفاع في أسعار القمح والدقيق وتوقف بعض المصانع في إنتاجه.

مصدر من اللجة قال في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان: إن قنطار الدقيق ذا الجودة الضعيفة وصل إلى 282 المدة الماضية.

وأشار إلى أنه وصلت هذا الأسبوع كميات كبيرة من مادة القمح محملة على بواخر إلى ميناء طرابلس.

ونوّه إلى أنه عقب دخول البواخر كل المطاحن استأنفت عملها ومن المتوقع انخفاض أسعار القمح والدقيق الفترة القادمة.

