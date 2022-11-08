ليبيا الان

لجنة متابعة المخابز: وصلت هذا الأسبوع كميات كبيرة من مادة القمح محملة على بواخر لميناء طرابلس

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد مصدر من اللجنة العليا لمتابعة المخابز أن المدة الماضية نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا والاعتداء على بواخر القمح؛ سبب ارتفاع في أسعار القمح والدقيق وتوقف بعض المصانع في إنتاجه.

مصدر من اللجة قال في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان: إن قنطار الدقيق ذا الجودة الضعيفة وصل إلى 282 المدة الماضية.

وأشار إلى أنه وصلت هذا الأسبوع كميات كبيرة من مادة القمح محملة على بواخر إلى ميناء طرابلس.

ونوّه إلى أنه عقب دخول البواخر كل المطاحن استأنفت عملها ومن المتوقع انخفاض أسعار القمح والدقيق الفترة القادمة.

Shares




The post لجنة متابعة المخابز: وصلت هذا الأسبوع كميات كبيرة من مادة القمح محملة على بواخر لميناء طرابلس first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك