ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

08 November, 2022

اجتمع رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، ظهر اليوم في ديوان مجلس الوزراء، بالمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأمريكي ليزلي أوردمان، والفريق السياسي بالسفارة الأمريكية، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

وخُصص الاجتماع لمناقشة الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات والعمل لمعالجة العوائق التي تواجه تنفيذها.

ورحّب المبعوث الأمريكي خلال الاجتماع، بالجهود المبذولة من الحكومة لتوضيح استعداداها لإجراء انتخابات في حال وجود القاعدة الدستورية، مشيرا إلى المحاكاة الانتخابية التي جرت السبت الماضي، مجددا التأكيد عل رغبة الولايات المتحدة في دعم ليبيا من أجل إجراء الانتخابات باعتبارها الهدف الرئيسي لكافة الشعب الليبي.

وأكد الدبيبية، خلال الاجتماع، ضرورة تحشيد المجتمع الدولي لحلحة الصعوبات التي تعيق إجراء الانتخابات، وأهمها القاعدة الدستورية التي لازالت غير واضحة المعالم، مؤكدا استعداد الحكومة للقيام بدورها المناط بها من أجل إنجاح الانتخابات.

وناقش الاجتماع عودة السفارة الأمريكية للعمل في طرابلس، وتقديم خدماتها بالشكل الطبيعي، وبحث عدد من الملفات الاقتصادية والقانوينة المشتركة بين البلدين، والتعاون المثمر فيها من أجل خلق شراكة فاعلة بين البلدين.

كما تطرق الاجتماع، إلى مناقشة الإنفاق الحكومي والخطوات التي اتخذتها الحكومة بشأن الإفصاح والشفافية، والعمل على دعم الخطوات المتخذة في هذا الملف.