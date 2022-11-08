«المركزي»: 19.8 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام

أعلن مصرف ليبيا المركزي صرف 19 مليارًا و788 مليون دولار في استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام الجاري حتى 31 أكتوبر الماضي.

وأفاد «المركزي»، في بيان عن النفقات والإيرادات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بأن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى المصرف خلال تلك الفترة بلغت 19 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار من إتاوات عن سنوات سابقة.

13 مليار دولار مخصصات المصارف التجارية

وأظهرت البيانات الصادرة عن المصرف، اليوم الثلاثاء، تخصيص 13 مليارًا و95 مليون دولار، لتغذية حسابات المصارف التجارية، تشمل 7 مليارات و783 مليون دولار للاعتمادات المستندية، و5 مليارات و213 مليون دولار لسداد الأغراض الشخصية، و100 مليون دولار للحوالات.

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3.5 استخدامات الدولة من النقد الأجنبي

كما خصص المصرف المركزي 3 مليارات و509 ملايين دولار لاستخدامات الدولة من النقد الأجنبي، منها 149 مليونًا رواتب العاملين بالخارج، و117 مليونًا للعلاج بالخارج، وملياران و20 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأشار «المركزي» إلى إحالة 24 مليون دولار منح الطلبة من الباب الثالث (التنمية) عن الربع الأول للعام 2022 إلى السفارات الليبية بالخارج، وفق أذونات الصرف الواردة من وزارة المالية.

وتضمنت استخدامات الدولة أيضًا حوالات لصالح جهات أخرى بقيمة 87 مليون دولار، تمثل مصروفات لصالح جهات عامة (جهاز خدمات الإسعاف الطائر والجهاز التنفيذي للطيران الخاص وأجهزة رقابية ومركز طب الميدان والمركز الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة ومساهمات وزارة الخارجية).

الاعتمادات القائمة

أما دفعات الاعتمادات القائمة لصالح الجهات العامة، فخصص المصرف المركزي 234 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي، و368 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، و67 مليونًا للتعليم والتعليم العالي و157 مليونًا لجهات أخرى (وزارة الصحة، ووزارة المواصلات، وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، والجهاز التنفيذي للطيران الخاص، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، ومصلحة الطيران المدني، ووزارة الداخلية، ومشروع النهر الصناعي).

وباقي استخدامات النقد الأجنبي البالغة 3 مليارات دولار و184 مليون جنيه، فهي التزامات قائمة (اعتمادات مستندية وبواقي).