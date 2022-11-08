أوحيدة: «الكبير» و«الحبري» هما الحاكمان الفعليان لليبيا

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن “الصديق الكبير وعلي الحبري، هما الحاكمان الفعليان لليبيا”.

وأضاف أن “الصرف عند الصديق الكبير وعلي الحبري «بالمزاج»، وحتى الديون المُستلمة من حكومة الثني إلى حكومة الدبيبة، تُصرف بالمزاج”.

وأردف أن “هناك تفاهمًا ضمنيًا بين الصديق الكبير وعلي الحبري، بشأن مصرف ليبيا المركزي”، متسائلًا: “بأي حق يُعين محافظ أو نائبه، رئيس لجنة تصرف أموالاً ولا يُحاسب عليها؟!”.

وختم موضحًا أنه “إذا كان نائب المحافظ عاجزًا عن تنفيذ قانون الميزانية، فلدينا محافظ تم اختياره سابقًا وهو محمد الشكري، لتنفيذ القانون، ويمكن أن نتعاون معه”.