عون يبحث رغبة الأكاديمية والهيئة الليبية للبحث العلمي في التعاون مع قطاع النفط والغاز

ليبيا – عقد وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد محمد عون بديوان وزارة النفط والغاز اجتماعًا ضم كلًا من رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا ومدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي ورئيس قسم الهندسة الكيميائية والنفط.

وحضر الاجتماع من جانب وزارة النفط والغاز المدير العام للإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية والتدريب، ومدير إدارة التدريب والتطوير، وأخصائي التدريب والتطوير.

حيث رحب الوزير بالحضور وأثنى على دور الأكاديمية والمراكز البحثية في استثمار العنصر البشري الاستثمار الأمثل، بإعتباره العنصر الأساسي في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي نفس الوقت أكد على دعم الوزارة لأنشطة هاتين الجهتين.

وقد ناقش المجتمعون جملة من المواضيع من ضمنها رغبة الأكاديمية الليبية والهيئة الليبية للبحث العلمي في مد جسور التعاون العلمي المشترك مع قطاع النفط والغاز، من خلال وضع الإطار العملي لتنفيذ الخطط والبرامج العلمية والتدريبية وإتاحتها أمام العناصر البشرية العاملة في قطاع النفط والغاز، وبما يواكب التطور المستمر لأنشطة العمليات النفطية.

وقد أبدى الطرفان التزامهما بنقل خبرتيهما في مجال البحث العلمي المشترك والدراسات الفنية والتدريب والتطوير من خلال تقديم المشورة العلمية وتطوير الحلول المناسبة ونقل وتوطين التقنية الحديثة لتتلاءم مع طبيعة عمل قطاع النفط والغاز، وإرساء قواعد التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة القطاعين.

