المنتصر: من المهم الحصول على إدانة لـ حفتر من محكمة أميركية نافذة

ليبيا – أكد عضو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان رئيس مؤسسة الديموقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر أن الاستجواب في القضايا التي أدين بها “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ، من قبل المحكمة الفيدرالية بفيرجينيا عبر تقنية زوم، جاء وفق قرار سابق من المحكمة نفسها، هدد حفتر بجعل إدانته نهائية بحال عدم تجاوبه مع التحقيق أو قيامه بأي مماطلة أو تأخير. المنتصر قال في تصريح لـ “التلفزيون العربي” من بوسطن :” حفتر حاول لمدة سنتين التهرب وتجنب هذه الخطوة، دافعًا بكل الأعذار الممكنة أمام المحكمة، تارة بالتذرع بأنه يتمتع بحصانة رئاسية وتارة أخرى بطلب التدخل من وزارة الخارجية الأميركية للاعتراض على ملاحقته، لكنه وجد في نهاية الأمر أن لا مفر من مواجهة المحكمة، قبل قرار جزائي يدينه نهائيًا ويعرضه لعقوبات مالية”. ورأى أن أهمية تلك الخطوة تكمن في قدرة المحامين على سؤال المتهم مباشرة أمام المحكمة عن مسؤوليته في الجرائم، انطلاقًا من تصريحات أدلى بها أمام وسائل إعلامية، أفاد خلالها عن أوامر بارتكاب هذه الجرائم. وأشار إلى أن الحصول على إدانه لـ”حفتر” بجرائم حرب من محكمة أميركية نافذة، هو أمر مهم وحيوي، وسيكون له انعكاسات كبيرة محلية وعالمية، كما أن تعرضه لعقوبات مالية ضخمة هو أمر عادل، فأهالي الضحايا يستحقون الحصول على التعويض، على حد تعبيره. وحول إمكانية تنازل المشير حفتر عن الجنسية الأميركية التي يحملها، قال: إن ذلك لن يفيد، لأن القانون الأميركي مستمر بالنفاذ كون الجرائم المتهم بها ارتُكبت خلال حمله تلك الجنسية، ويمكن أهل الضحايا الحق أن يتتبعوا كل ممتلكاته وأرصدته في حال الحصول على إدانة نهائية له. وأوضح في الختام أن الشق المدني في إدانة “حفتر” بتلك الجرائم سيترتب عليه التعويض، أما الشق الجنائي فيترتب عليه السجن أو الإعدام حسب القانون الأميركي، مؤكدًا عملهم في المسارين منذ عام 2016.

