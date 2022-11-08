الحبري: مشاورات توحيد المصرف المركزي توقفت بقرار من «الكبير» ولا نعرف الأسباب

أكد نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، أن “مشاورات توحيد المصرف المركزي توقفت وعُلقت بقرار من المحافظ الصديق الكبير، ولا نعرف الأسباب ونستغرب هذا الأمر”.

وقال «الحبري» في تصريح خلال مشاركته في المنتدى السنوي لتطوير القطاع المصرفي في ليبيا المنعقد بتونس؛ “أؤيد خطوة مجلسي النواب والدولة في ضرورة تغيير محافظ ليبيا المركزي تطبيقا لمبدأ التداول السلمي للسلطة، فأنا والصديق الكبير في مناصبنا منذ 2011 وهذه مدة طويلة جدا”.

وتابع؛ “كنا نعول كثيرا على خطوات توحيد المصرف المركزي وفق الخطة التي وضعتها الشركة الاستشارية، والتي كانت تقوم على مبدأ التشغيل اللامركزي للمصرف، وهذا لم يُرضِ المحافظ فيما يبدو، لذا علق المشاورات”.

وأردف الحبري؛ “نحن نصر على أن تكون الصلاحيات موزعة على الجميع ليقوم المصرف المركزي بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني وتحفيزه وليس خدمة منطقة أو فصيل”.

وأكمل أن “التمسك الآن بالمحافظ الصديق الكبير يقوم على وجهة نظر جهوية في الأساس، لأن تغيير المنصب يُشترط فيه كون المحافظ من الشرق، وهو ما يرفضه كثيرون بدافع مناطقي وجهوي”.

وأشار الحبري أن “الأزمات الاقتصادية العالمية أثرت على الوضع الاقتصادي في ليبيا كونها دولة تعتمد في المقام الأول على استيراد السلع الغذائية”.

وختم موضحًا أن “معدل الاستيراد وصل حاليا إلى حوالي 90%، ما يؤكد أن الطاقات الإنتاجية في ليبيا معطلة، ووجود خلل في الهيكل الإنتاجي، ومن ثَمّ ارتفاع نسبة البطالة”.