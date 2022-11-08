المدعي العام العسكري يناقش الاوضاع في ليبيا مع مدعي عام محكمة الجنايات الدولية

الوطن / رصد

التقى المدعي العام العسكري بالقيادة العامة للقوات المُسلحة الفريق “فرج الصوصاع” بالمدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية “كريم خان”، بحضور الوفد المرافق له في مدينة بنغازي، لمناقشة الأوضاع الراهنة في ليبيا؛ حيث سيطلع خان مجلس الأمن على هذه الأوضاع يوم الأربعاء المقبل.

وصرّح مجلس الأمن الدولي، عبر حسابه الرسمي، أنّ مدعي الجنائية الدولية “كريم خان” سيطلع المجلس على الوضع الليبي في إحاطته النصف سنوية مباشرة من طرابلس يوم الأربعاء 9 نوفمبر الجاري، الساعة 5 بتوقيت ليبيا.