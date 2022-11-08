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وهيبة: اجتماع “المنفي” و”كريم خان” ناقش حقوق الإنسان في ليبيا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أكّدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أن محور لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمدعي عام المحكمة الدولية كريم خان، تعلّق بقضايا حقوق الإنسان.

وقالت وهيبة في تصريحات صحفية، إن اللقاء تناول أوجه التعاون بين القضاء الليبي والمحكمة الدولية ومكتب المدعي العام، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في ليبيا.

ونقلت تأكيد خان على أن «الوضع في ليبيا يمثل أولوية لمكتبه”، مضيفاً -خلال اللقاء- أن تعزيز التعاون مع السلطات الليبية ومساءلة الجناة من المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية، وفق قوله.

الوسوم

#محمد المنفي الجنايات الدولية القضاء الليبي المجلس الرئاسي كربم خان ليبيا نجوى وهيبة

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عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

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