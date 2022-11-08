في بنغازي.. المشير حفتر يستقبل كريم خان المدعي العام بالجنايات الدولية 

استقبل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة أبو القاسم حفتر، في مكتبه بمدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء. المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية كريم خان.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أفادت بأن المدعي العام لـ«الجنائية الدولية» كريم خان سيُطلع مجلس الأمن على الوضع في ليبيا الأربعاء المقبل.

وقال مجلس الأمن الدولي، عبر حسابه الرسمي، إن مدعي الجنائية الدولية كريم خان سيُطلعنا على الوضع في ليبيا في إحاطته النصف سنوية مباشرة من طرابلس يوم الأربعاء 9 نوفمبر الجاري، الساعة 5 بتوقيت ليبيا.

وكان كريم خان، التقى وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبد الرحمن، في وقت سابق، والتي أكدت له اهتمام وزارتها بتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، والتأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب مع ولاية القضاء الليبي.

ووصل خان إلى العاصمة طرابلس أول أمس السبت، واجتمع فور وصوله مع رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” الذي ناقش معه «أوجه التعاون بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية الدولية ومكتب المدعي العام، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان»، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.