حبس مسؤول الملف الصحي ببعثة ليبيا في أوكرانيا

أعلنت النيابة العامة، مساء الثلاثاء، حبس المسؤول الصحي في بعثة ليبيا لدى أوكرانيا، بتهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، من خلال صرف مستحقات مالية، عبر استعمال أختام مصطنعة ومقلدة نُسِبَت إلى عدد من المستشفيات.

وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن النيابة العامة تحرت مشروعية إدارة الأموال المخصَّصة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين الليبيين في مستشفيات أوكرانيا.

فحص تقارير تدين مسؤول الملف الصحي ببعثة ليبيا في أوكرانيا

وأضاف أن رئيس النيابة فتح تحقيقا إزاء تقارير فحص الأعمال المسندة إلى المسؤول الصحي، من خلال بتحديد مدى تآلف نتائج التقرير مع سائر الأدلة والدلائل التي شفَّت عنها الأوراق، وسماع من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الوقائع المطروحة أمامه.

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وانتهى المحقق إلى مواجهة المتهم بالواقع والقانون، فلم يأتِ بما يدفع عنه صحة ارتكابه أفعالاً نجم عنها إلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ جراء تصرفه في ملايين من اليورو على أوجه لا تقتضيها المصلحة العامة، وتعمُّده صرف 8 آلاف يورو إبان جائحة فيروس كورونا، من دون توافر سبب موضوعي يشرعن هذا السلوك، وفق البيان.

التعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية

وأكدت النيابة أن المسؤول الصحي لم ينأى المسؤولية الجنائية المترتبة عن فعل التعدِّي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية، وتحديد أوجه التصرف في قيمتها على غير الوجهة التي قُصِدَ من خلالها تحقيق مصلحة عامة، مما رتَّب ضرراً بمستحقي الخدمة الطبية عند معاملة إجراءاتهم، وتحقيق منافع مادية لنفسه ولغيره بتصرفه في تلك المخصصات بالمخالفة للتشريعات.

وأشارت إلى أن السلوك الوظيفي للمتهم انحرف، باستعماله أختاما مصطنعة ومقلدة نُسِبَت إلى عدد من المستشفيات للدلالة على عدالة المستندات المتعلقة بتقديم الخدمة الطبية، حيث انتهى إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.