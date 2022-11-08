وزير الطاقة التركي: ليبيا “فشلت” في الاستفادة من الغاز.. والآفاق فُتِحت لأنقرة

الوطن / رصد

اعتبر وزير الطاقة التركي “فاتح دونمز”، أن الآفاق قد فُتِحت لبلاده حتى تصبح من مورّدي الغاز الطبيعي إلى العالم، بعد توقيعها مذكرة التفاهم مع الحكومة منتهية الولاية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال “دونمز”، إن ليبيا “فشلت” في الاستفادة من فرصة امتلاكها لأكبر احتياطيات النفط والغاز في شمال إفريقيا، بسبب صراعاتها الداخلية، في الوقت الذي لعبت فيه تركيا دورًا مهمًا في إرساء السلام والاستقرار هناك، على حد تعبيره.

وأضاف أنه “ذا دخلت دولتان حرّتان صاحبتا سيادة في اتفاقية للتعاون المتبادل، أعتقد أنه لا ينبغي لدولة ثالثة أن تثير أي سؤال”، وفق قوله.