وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيرته الفرنسية تطورات الوضع في ليبيا

عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري اجتماعا مع وزيرة خارجية فرنسا، وذلك على هامش فعاليات الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المنعقد بشرم الشيخ.

وحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، فقد حرصت وزيرة خارجية فرنسا على الاستماع لرؤية مصر لأهم القضايا والموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها، وعلى رأسها التطورات في ليبيا.

كما تبادل الطرفان التداعيات المختلفة للأزمة الروسية الأوكرانية، وقد حرص الجانبان أيضا على مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وفي تصريحات للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري، أشار إلى أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن التقدير لحرص الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” على المشاركة في مؤتمر COP27، مؤكداً الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر وفرنسا في شتى المجالات، بما في ذلك المجالات التنموية والاقتصادية والثقافية وغيرها من مجالات التعاون المتعددة بين البلدين.

وأضاف السفير أبو زيد بأن الوزيرة الفرنسية أكدت من جانبها على العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين الصديقتين، وقدمت التهنئة للوزير شكرى علي التنظيم الرائع للمؤتمر وقدرة مصر علي حشد هذا العدد الكبير وغير المسبوق لزعماء العالم والمشاركين.